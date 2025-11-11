Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251111.2 Glückstadt: Kupfer und Messing aus Werkstatt gestohlen

Glückstadt (ots)

Zwischen Sonntagvormittag und Montagmorgen drangen Unbekannte in Glückstadt in eine Werkstatt ein und entwendeten mehrere Kisten mit Edelmetallen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich der oder die Täter zwischen Sonntag, 10:20 Uhr, und Montag, 06:30 Uhr, auf das Grundstück einer Firma in der Straße Am Entenufer. Sie hebelten gewaltsam die Eingangstür zur Werkstatt auf und gelangten so in das Gebäude. Dort nahmen sie mehrere Kisten mit Messing- und Kupferteilen an sich und entfernten sich anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Itzehoe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Am Entenufer beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 04821 6020.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell