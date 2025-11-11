PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 251111.1 Brunsbüttel: Beleidigung und Körperverletzung gegen eine 14-Jährige - Zeugen gesucht

Brunsbüttel (ots)

Am 04.11.2025 kam es um 08:10 Uhr zu einer Beleidigung und Körperverletzung gegen eine 14-Jährige. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Angaben zur Identität des Täters machen können.

Gegen 08:10 Uhr befuhr das geschädigte Mädchen mit dem Fahrrad den Drosselweg in Brunsbüttel. Auf Höhe der Delbrückstraße kam es zu einem Konflikt mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer. Dieser packte das Mädchen am Hals und schubste es, sodass es beinahe zu Boden fiel. Der Täter entfernte sich daraufhin vom Tatort.

Das Polizeirevier Brunsbüttel sucht nun nach einem ungefähr 50-jährigen männlichen Täter mit einer Körpergröße von 1,70 bis 1,75 Meter, weißen Haaren sowie hellem Hauttyp. Zum Zeitpunkt der Tat trug der Mann ein neon-oranges T-Shirt und sprach akzentfreies Deutsch.

Zeugen, die Hinweise zu dem Beschuldigten geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 60240 oder per E-Mail unter Brunsbuettel.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Marcel Vaupel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

