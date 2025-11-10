Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251110.4 Kellinghusen: Werkzeugdiebstahl aus Gartenlaube - Polizei sucht Zeugen

Kellinghusen (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, den 29. Oktober, bis Sonntag, den 9. November, kam es in Kellinghusen zu einem Einbruch in eine Gartenparzelle. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einer Laube und entwendete Werkzeug.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der Täter zwischen dem 29. Oktober um 16:00 Uhr und dem 9. November um 15:00 Uhr zu Fuß auf das Gelände einer Kleingartenanlage in der Quarnstedter Straße. Dort betrat er eine Parzelle, brach die Tür der Gartenlaube auf und nahm mehrere Werkzeuge mit. Der 37-jährige Pächter entdeckte den Einbruch am Sonntagnachmittag und informierte die Polizei.

Die Ermittler der Polizeistation Kellinghusen ermitteln wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Kleingartenanlage bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04822 20980 oder per E-Mail an Kellinghusen.PSt@polizei.landsh.de zu melden.

Björn Gustke

