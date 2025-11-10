Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251110.3 Itzehoe: Mehrere Einbrüche in Einfamilienhäuser - Polizei bittet um Hinweise

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es im Stadtgebiet von Itzehoe zu mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäusern gekommen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten hierbei Bargeld sowie Schmuck.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter am Samstag in den frühen Abendstunden zwischen 17:20 Uhr und 18:10 Uhr gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus der Geschwister-Scholl-Allee. Hierzu gelangten sie über den rückwärtigen Grundstücksbereich an den Wintergarten und drangen von dort aus in das Innere des Hauses ein. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten einen Tresor.

Bei einer weiteren Tat am Sonntag, welche sich ebenfalls in den frühen Abendstunden zwischen 17:20 Uhr und 22:00 Uhr im Ochsenmarktskamp ereignete, zeigte sich ein ähnlicher Tathergang. Auch hier näherten sich die Täter über den rückwärtigen Grundstücksbereich und drangen gewaltsam über eine Kellertür in das Wohngebäude ein. Nachdem sie das Haus durchsucht und hierbei Schmuck entwendet hatten, flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt jeweils wegen schwerem Wohnungseinbruchdiebstahl und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der jeweiligen Tatorte beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 04821 6020.

Marcel Vaupel

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell