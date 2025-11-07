PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251107.4 Glückstadt: Belohnung für Zeugenhinweise nach Tötungsdelikt ausgelobt (Folgemeldung zu 251103.3)

Glückstadt (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe

Zwischen dem 13. und 14. Juli 2025 kam es in einer städtischen Unterkunft in der Stadtstraße in Glückstadt zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil eines 59-jährigen Bewohners.

Die Bezirkskriminalinspektion Itzehoe hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, um mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe die Hintergründe der Tat im Rahmen eines Todesermittlungsverfahrens umfassend aufzuklären.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, haben Polizei und Staatsanwaltschaft nun eine Belohnung bis zu 3.000 Euro ausgelobt. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 04821 6020 oder per Mail an K2.Itzehoe.BKI@polizei.landsh.de an die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 2 der BKI Itzehoe zu wenden.

Peter Müller-Rakow, Staatsanwaltschaft Itzehoe

Björn Gustke, Polizeidirektion Itzehoe

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

  • 07.11.2025 – 12:45

    POL-IZ: 251107.3 Itzehoe: Zwei 17-Jährige nach Raub und Bedrohung festgenommen

    Itzehoe (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe Zwei 17-Jährige stehen im Verdacht, am Mittwochnachmittag in Itzehoe mehrere Straftaten, darunter einen versuchten Raub unter Vorhalt einer Schusswaffe, begangen zu haben. Die Polizei nahm die Tatverdächtigen kurz darauf fest. Gegen 15:00 Uhr sollen die beiden ...

  • 07.11.2025 – 11:22

    POL-IZ: 251107.2 Schenefeld: Einbrecher hebelt Terrassentür auf und stiehlt Schmuck

    Schenefeld (ots) - In Schenefeld (Kreis Steinburg) drang am Donnerstagnachmittag ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus ein und stahl Schmuck. Die Kriminalpolizei Itzehoe sucht Zeugen. Zwischen 14:30 Uhr und 21:30 Uhr betrat der Einbrecher das Grundstück in der Ringstraße und begab sich zur linken Seite des Hauses. Dort hebelte er gewaltsam eine ...

  • 07.11.2025 – 11:21

    POL-IZ: 251107.1 Rethwisch: Unbekannter bricht in Wohnhaus ein - Kriminalpolizei ermittelt

    Rethwisch (ots) - Zwischen Donnerstagnachmittag und dem späten Abend brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Rethwisch im Kreis Steinburg ein und durchsuchte mehrere Räume. Die Kriminalpolizei Itzehoe bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter am Donnerstag zwischen 15:30 Uhr und 22:10 Uhr in der Straße ...

