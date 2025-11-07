POL-IZ: 251107.4 Glückstadt: Belohnung für Zeugenhinweise nach Tötungsdelikt ausgelobt (Folgemeldung zu 251103.3)

Polizeidirektion Itzehoe

Zwischen dem 13. und 14. Juli 2025 kam es in einer städtischen Unterkunft in der Stadtstraße in Glückstadt zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil eines 59-jährigen Bewohners.

Die Bezirkskriminalinspektion Itzehoe hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, um mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe die Hintergründe der Tat im Rahmen eines Todesermittlungsverfahrens umfassend aufzuklären.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, haben Polizei und Staatsanwaltschaft nun eine Belohnung bis zu 3.000 Euro ausgelobt. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 04821 6020 oder per Mail an K2.Itzehoe.BKI@polizei.landsh.de an die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 2 der BKI Itzehoe zu wenden.

Peter Müller-Rakow, Staatsanwaltschaft Itzehoe

Björn Gustke, Polizeidirektion Itzehoe

