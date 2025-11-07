Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251107.3 Itzehoe: Zwei 17-Jährige nach Raub und Bedrohung festgenommen

Itzehoe (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe

Zwei 17-Jährige stehen im Verdacht, am Mittwochnachmittag in Itzehoe mehrere Straftaten, darunter einen versuchten Raub unter Vorhalt einer Schusswaffe, begangen zu haben. Die Polizei nahm die Tatverdächtigen kurz darauf fest.

Gegen 15:00 Uhr sollen die beiden Jugendlichen zunächst ein Geschäft in der Bekstraße betreten und sich dort ungebührlich verhalten haben. Polizeibeamte verwiesen sie des Geschäfts und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs ein.

Etwa eine halbe Stunde später, gegen 15:30 Uhr, hätten die Tatverdächtigen in der Fußgängerzone einen 68-jährigen Mann unter Vorhalt einer Schusswaffe aufgefordert, Geld herauszugeben. Der Mann habe die Forderung verweigert, woraufhin die Täter geflüchtet seien. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich mutmaßlich um dieselben Jugendlichen gehandelt habe, die zuvor in dem Geschäft aufgefallen waren. Die Polizei leitete daraufhin umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein.

Gegen 16:40 Uhr seien die beiden Verdächtigen in einer Spielhalle in der Breiten Straße erneut aufgefallen. Dort sollen sie eine Pistole gezeigt und einen Überfall angekündigt haben. Die Drohung setzten sie jedoch nicht in die Tat um. Anschließend sollen sie sich von der Spielhalle entfernt haben.

Kurz darauf, gegen 17:00 Uhr, sollen die Tatverdächtigen eine 83-jährige Frau unter Vorhalt einer Schusswaffe bedroht haben und anschließend weggegangen sein.

Polizeikräfte trafen die beiden Jugendlichen wenig später am Bahnhof in Itzehoe an und nahmen sie fest. Dabei stellten die Beamten eine schwarze Spielzeugpistole sicher.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe erließ der Jugendermittlungsrichter des Amtsgerichts Elmshorn aufgrund von Wiederholungsgefahr Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen. Sie befinden sich inzwischen in der Jugendanstalt Schleswig.

Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Itzehoe ermitteln wegen versuchten schweren Raubes, Bedrohung, Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten und Hausfriedensbruchs.

Peter Müller-Rakow, Staatsanwaltschaft Itzehoe

Anna Rossol, Polizeidirektion Itzehoe

