Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251106.2 Heide: Zeuge verhindert Weiterfahrt eines alkoholisierten Autofahrers

Heide (ots)

Am Mittwochabend meldete ein Zeuge einen vermutlich unter Alkoholeinfluss stehenden Pkw-Fahrer in Heide. Dem Zeugen gelang es, den Mann an der Weiterfahrt zu hindern. Die Heider Polizei stellte bei dem Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von 1,06 Promille fest und beschlagnahmte den Führerschein.

Gegen 21:00 Uhr teilte der Zeuge über Notruf mit, dass er in der Röntgenstraße beobachtet habe, wie ein Opel nach einer Kollision mit einem Baum zum Stehen gekommen sei. Der Zeuge habe daraufhin Kontakt zu dem Fahrer aufgenommen und den Zündschlüssel abgezogen, um eine mögliche Weiterfahrt zu verhindern. Der Fahrer blieb unverletzt.

Nach den Schilderungen des Zeugen sei der Mann zuvor im Heider Stadtgebiet durch unsichere Fahrweise und gefährliche Fahrmanöver aufgefallen. Bei dem 52-jährigen deutschen Fahrzeugführer stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von 1,06 Promille fest. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des Dithmarschers.

Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Tom Albrink

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

