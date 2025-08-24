Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Verkehrsunfall mit brennendem Pkw auf der A3

Langenfeld (ots)

Langenfeld, 23.08.2025 - In der Nacht zu Samstag wurde die Feuerwehr Langenfeld um 0:56 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn A3 in Fahrtrichtung Oberhausen alarmiert. Laut Einsatzmeldung sollten Personen im Fahrzeug eingeklemmt sein.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Pkw bereits in Vollbrand. Glücklicherweise konnten sich alle vier Insassen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitten zum Teil schwerste Verletzungen und wurden nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Der Brand des Fahrzeugs wurde unter Einsatz eines Wasser-Schaum-Gemisches schnell unter Kontrolle gebracht. Die Wasserversorgung konnte über eine nahegelegene Autobahnbrücke sichergestellt werden.

Für die Dauer der Löscharbeiten und Rettungsmaßnahmen war eine Teilsperrung der Autobahn erforderlich, um ein sicheres Arbeiten der Einsatzkräfte zu gewährleisten.

Im Einsatz waren insgesamt 24 Kräfte der Feuerwehr Langenfeld gebunden Die Einsatzdauer betrug 2,5 Stunden

Original-Content von: Feuerwehr Langenfeld, übermittelt durch news aktuell