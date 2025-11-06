PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 251106.1 Brunsbüttel: Fahrraddiebstahl aus Garage - Zeugen gesucht

Brunsbüttel (ots)

Am 29. Oktober 2025 entwendeten bislang unbekannte Täter ein Fahrrad aus einer offenstehenden Garage in Brunsbüttel. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Zwischen etwa 06:30 Uhr und 18:00 Uhr am Mittwoch, den 29. Oktober 2025, entwendeten unbekannte Täter ein weißes Damenrad des Herstellers Pegasus aus einer Garage im Hermann-Löns-Weg. Das Garagentor stand nach bisherigen Erkenntnissen während dieser Zeit offen.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und bittet Personen, die Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 04852 60240 oder per E-Mail an Brunsbuettel.PR@polizei.landsh.de.

Tom Albrink

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

