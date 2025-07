POL-BI: E-Scooter auf OWD geworfen - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brackwede - Einbrecher gelangten über ein gekipptes Fenster in einen Baucontainer in der Straße An der Rosenhöhe und entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand brachen die Unbekannten zwischen 17:20 Uhr am Mittwoch, 23.07.2025, und 08:30 Uhr am Donnerstag, 24.07.2025, in den Baucontainer ein. Sie entwendeten Schlüssel, eine Standklimaanlage, einen Bildschirm und einen Stemmhammer. Die Polizei ...

