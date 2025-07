Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Baucontainer

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Einbrecher gelangten über ein gekipptes Fenster in einen Baucontainer in der Straße An der Rosenhöhe und entkamen mit ihrer Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand brachen die Unbekannten zwischen 17:20 Uhr am Mittwoch, 23.07.2025, und 08:30 Uhr am Donnerstag, 24.07.2025, in den Baucontainer ein. Sie entwendeten Schlüssel, eine Standklimaanlage, einen Bildschirm und einen Stemmhammer.

Die Polizei erinnert daran, dass auf Kipp stehende Fenster für Einbrecher offene Fenster sind. Daher sollten Fenster und Türen beim Verlassen eines Gebäudes immer geschlossen werden.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu tatverdächtigen Personen oder zum Verbleib der Beute beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

