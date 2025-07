POL-BI: Einbrecher erbeutet wertvolle Kreuzreliquie und Taufgeschirr

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Schildesche- Eine Fahrzeugkontrolle am Donnerstag, 24.07.2025, brachte ans Licht, dass der angetrunkene und unter Drogen stehende Fahrer keinen Führerschein besaß. Ein Streifenpolizist bemerkte gegen 01:00 Uhr an der Ampel An der Reegt Ecke Apfelstraße, in Fahrtrichtung Stapelbrede, einen Audi A4. Als der Streifenwagen wendete, beschleunigte der Audi-Fahrer sein Fahrzeug und überquerte ...

mehr