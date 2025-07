Polizei Bielefeld

POL-BI: Wiederholungstäter erwischt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Eine Fahrzeugkontrolle am Donnerstag, 24.07.2025, brachte ans Licht, dass der angetrunkene und unter Drogen stehende Fahrer keinen Führerschein besaß.

Ein Streifenpolizist bemerkte gegen 01:00 Uhr an der Ampel An der Reegt Ecke Apfelstraße, in Fahrtrichtung Stapelbrede, einen Audi A4. Als der Streifenwagen wendete, beschleunigte der Audi-Fahrer sein Fahrzeug und überquerte zügig die Kreuzung. Der Audi bog an der ersten Einmündung nach rechts, danach gleich wieder nach links in die Straße Schürkamp ab und fuhr dort auf einen Parkplatz. Als der Streifenwagen auf dem Parkplatz eintraf, stand der Fahrer bereits vor dem Audi. Der 39-jährige Bielefelder ging auf den Polizisten zu und teilte ungefragt mit, dass sein Führerschein an seiner Wohnanschrift sei.

Der Beamte nahm bei dem Audi-Fahrer Alkohol Geruch sowie drogentypische Ausfallerscheinungen wahr. Ein Alkoholvortest verlief positiv. In dem Gebüsch vor dem PKW sowie in den Taschen des Bielefelders wurden zudem verschiedene Drogen aufgefunden.

Im Krankenhaus entnahm ein Arzt dem 39-Jährigen zwei Blutproben. Recherchen ergaben, dass der polizeibekannte Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Den 22-jährigen Fahrzeughalter, der sich während der Fahrt auf dem Beifahrersitz befunden hatte, erwartet eine Strafanzeige wegen Zulassen bzw. Anordnen des Führens eines Kfz ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell