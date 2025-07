Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebe heben Geld mit gestohlener Bankkarte ab

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brake - Jöllenbeck - Eine Seniorin und ein Senior sind am Mittwoch, 23.07.2025, während ihrer Einkäufe Opfer von Taschendieben geworden. Diese nutzten die Momente aus, als die beiden Bielefelder abgelenkt waren und erbeuteten Geldbörsen und Bankkarten.

Unbekannte haben einem Senioren das Portemonnaie aus einer Hosentasche gezogen, als er sich zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr in einem Discountmarkt an der Einmündung Jöllenbecker Straße und Beckendorfstraße aufhielt. Nach den ersten Ermittlungen wird eine Frau verdächtigt, die kurz nach der Tat mit einer Bankkarte des Senioren Geld abgehoben haben soll. Sie entfernte sich von der Bankfiliale am Marktplatz Jöllenbeck über die Amtsstraße in Richtung der Jöllenbecker Straße.

Die Beschreibung der Tatverdächtigen:

Die Frau war zwischen 165 cm und 170 cm. Sie hatte eine normale Statur und lange blonde bis braune Haare, die zu einem Knoten gebunden waren. Sie trug eine helle Baseballcap, eine helle Jeans. Auffällig war, dass die Frau einen Mundschutz trug und stark hustete oder dieses vorgab.

Zwischen 11:30 Uhr und 12:15 Uhr kaufte eine Seniorin in einem Discountmarkt an der Braker Straße ein. Anschließend vermisste sie ihr Portemonnaie, in der sie Geld, Bankkarten und Ausweisedokumente aufbewahrt hatte.

Die Polizei rät zur erhöhten Aufmerksamkeit beim Einkaufen

Behalten Sie die Menschen im Blick, die sich direkt in ihrem Umfeld bewegen und sich Ihnen vielleicht dichter nähern, als es gewöhnlich ist. Portemonnaie und Handy sollten sie immer in verschlossenen Taschen eng am Körper tragen und nicht in Hand- oder Tragetaschen aufbewahren.

Über die besonderen Maschen der Taschendiebe und wie Sie sich schützen können, informiert die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Die Polizei fragt, wer hat die beschriebene Frau im Bereich der Amtsstraße beobachtet und ist sie vielleicht in ein Fahrzeug eingestiegen? Zeugen melden sich bittet unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 15 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell