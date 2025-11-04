Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251104.2 Itzehoe: Überfalldrohung mit vermeintlicher Spielzeugpistole - Polizei sucht Zeugen

Itzehoe (ots)

Am Montagabend kam es in einem Discounter in Itzehoe zu einem fragwürdigen Vorfall: Zwei Personen sollen den Laden betreten, eine vermeintliche Spielzeugpistole gezeigt und einen Überfall angekündigt haben. Kurz darauf hätten sie jedoch erklärt, dass es sich um einen Scherz gehandelt habe.

Gegen 18:00 Uhr betraten zwei Personen mit jugendlichem Erscheinungsbild einen Discounter in der Brunnenstraße in Itzehoe. Einer der Täter soll einer Verkäuferin eine Pistole gezeigt haben, die diese schnell als vermeintliche Spielzeugpistole identifizieren konnte. Der Täter soll geäußert haben, dass es sich um einen Überfall handele, doch kurz darauf hätten die Täter erklärt, es sei nur ein Scherz gewesen. Die Täter hätten das Geschäft auf Aufforderung verlassen, sich jedoch weiterhin ungebührlich gegenüber dem Personal verhalten. Bei Eintreffen der Polizei waren die Täter bereits nicht mehr vor Ort.

Zeugen, die den Vorfall beobachteten und Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 6020 oder per E-Mail an Itzehoe.PRev@polizei.landsh.de zu melden.

Gegen die Täter ermittelt die Polizei wegen der Störung des öffentlichen Friedens. Es handelt sich hierbei um eine Straftat, die auch dann vorliegen kann, wenn Straftaten wie Raub lediglich angekündigt, aber nicht begangen werden.

Tom Albrink

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell