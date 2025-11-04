PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251104.1 Lunden
Pahlen: Kupferdiebstähle von Kirchen in Lunden und Pahlen - Polizei sucht Zeugen

Lunden / Pahlen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (31. Oktober auf den 1. November 2025) entwendeten Unbekannte mehrere Kupferfallrohre der St. Laurentius Kirche in Lunden. Bereits in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober 2025 kam es zu einem ähnlichen Diebstahl an der Kirche in Pahlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen Freitagabend, 19:30 Uhr, und Samstagmorgen, 08:00 Uhr, demontierten die Täter in Lunden mehrere Kupferfallrohre der St. Laurentius Kirche. Dabei entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Bereits in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober entwendeten Unbekannte an der Kirche in Pahlen ein Kupferfallrohr und verursachten einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können oder in der jeweiligen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kirchen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Lunden unter der Telefonnummer 04882 4299890 oder per E-Mail an Lunden.PSt@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen. Für den Diebstahl in Pahlen ist die Polizeistation Tellingstedt unter der Telefonnummer 04838 2049910 oder per E-Mail an Tellingstedt.Pst@polizei.landsh.de zuständig.

Tom Albrink

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

