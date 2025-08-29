PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Eutin
Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 76

Lübeck (ots)

Am Donnerstagnachmittag (28.08.2025) kam es auf der Bundesstraße 76 auf Höhe des Dodauer Forstes zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Traktor und einem Pkw.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet gegen 17:30 Uhr ein in Richtung Eutin fahrender Ford nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Traktor zusammen.

Die polizeilichen Maßnahmen dauern derzeit an. Die Bundesstraße 76 ist aktuell in beide Richtungen gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Quisdorf, Brackrade und Pfingstberg.

Weitere Informationen folgen im Laufe des Tages.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Polizeidirektion Lübeck Pressestelle
Anna Julia Meyer - Pressesprecherin
Telefon: 0451-131-2015
Fax: 0451-131-2019
E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

