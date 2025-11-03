PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251103.3 Glückstadt: Tötungsdelikt in Glückstadt

Glückstadt (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe

Zwischen dem 13. und 14. Juli 2025 kam es in einer städtischen Unterkunft in der Stadtstraße in Glückstadt zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil eines 59-jährigen Bewohners.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte am 13. Juli gegen 13:30 Uhr zuletzt Kontakt zu einem Bekannten. Am folgenden Tag, dem 14. Juli, fand ein anderer Bewohner den 59-Jährigen gegen 12:50 Uhr leblos in seinem Zimmer und informierte die Polizei. Im Rahmen einer zweiten Leichenschau im Krematorium wurden durch eine Rechtsmedizinerin Spuren von Gewalteinwirkung am Körper des 59-Jährigen festgestellt, die durch eine Fremdeinwirkung entstanden sein müssen.

Die Bezirkskriminalinspektion Itzehoe hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, um mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe die Hintergründe der Tat im Rahmen eines Todesermittlungsverfahrens umfassend aufzuklären.

Hinweise nimmt das Kommissariat 2 der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 6020 entgegen.

Peter Müller-Rakow, Staatsanwaltschaft Itzehoe

Anna Rossol, Polizeidirektion Itzehoe

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

