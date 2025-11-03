Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251103.2 Heide: Handtaschenraub durch unbekannte Täter - Die Kripo sucht nach Zeugen

Heide (ots)

In Heide entrissen am Mittwoch, den 29.10.2025, mehrere Personen einer 58-Jährigen die Handtasche samt Inhalt. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Gegen 11:10 Uhr befand sich die Geschädigte in der Timm-Kröger-Straße, einer Parallelstraße zur Meldorfer Straße (B5), als sich ihr zwei bis drei dunkel bekleidete Personen näherten und die Handtasche samt Portemonnaie und Bargeld entrissen. Die Täter flüchteten und blieben unerkannt.

Bei der Tasche handelt es sich um eine schwarze Schultertasche aus Kunstleder mit Reißverschluss und Schulterriemen. Das entwendete Portemonnaie ist quadratisch und schwarz. Daran befestigt war ein Tuch.

Die Kriminalpolizei Heide ermittelt wegen Raubes. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können oder die beschriebene Tasche bzw. das beschriebene Portemonnaie aufgefunden haben, werden gebeten sich unter 0481 940 zu melden.

Anna Rossol

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell