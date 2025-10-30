Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251030.2 Kuden: Trunkenheitsfahrt endet mit Blutprobe und Führerscheinentzug

In der Nacht zu Donnerstag kontrollierte die Polizei in Kuden einen Autofahrer, der mit mehr als 2,5 Promille unterwegs war. Ein Zeuge hatte zuvor auf den stark alkoholisierten Mann hingewiesen, der mit seinem Fahrzeug losgefahren war.

Gegen 01:30 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein offenbar alkoholisierter Mann in der Bahnhofstraße in Burg in einen Renault eingestiegen und losgefahren sei. Er übermittelte den Polizeibeamten das Kennzeichen des Wagens. Eine Streife des Polizeireviers Brunsbüttel traf das Fahrzeug kurz darauf in der Straße Blankenese in Kuden an und kontrollierte den 39-jährigen deutschen Fahrer aus dem Kreis Dithmarschen. Dabei stellten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch fest.

Ein Atemalkoholtest ergab 2,53 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt entnahm, und beschlagnahmten den Führerschein. Gegen den Mann läuft ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

