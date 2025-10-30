Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251030.1 Brunsbüttel: Anhänger von Parkplatz entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Brunsbüttel (ots)

Zwischen Mittwochabend, den 08.10.2025, und Montagabend, den 20.10.2025, entwendeten Unbekannte in Brunsbüttel einen abgestellten Anhänger. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Hinweise.

Der offene Kastenanhänger der Marke Koch mit Planenverdeck stand in der Röntgenstraße. Als der 62-jährige Eigentümer am Montag, den 20.10.2025, gegen 18:00 Uhr zu dem Abstellort zurückkehrte, stellte er fest, dass der Anhänger fehlte. Auffällig sind die beidseitig aufgebrachten Planen mit einem Männchen, das einen Bierkrug in der Hand hält.

Hinweise zum Verbleib des Anhängers oder verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum nimmt das Polizeirevier Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 60240 oder per E-Mail an Brunsbuettel.PR@polizei.landsh.de entgegen.

Björn Gustke

