Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251103.1 Neuenkirchen: Riskantes Überholmanöver endet mit Unfall - Polizei sucht flüchtigen Fahrer

Neuenkirchen (ots)

Am Samstagabend, den 25. Oktober, kam es auf der Bundesstraße 5 bei Neuenkirchen zu einem riskanten Überholmanöver, durch das ein Autofahrer von der Fahrbahn abkam und in die Leitplanke prallte. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht nun nach dem bislang unbekannten Mann.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Unbekannte gegen 19:00 Uhr mit einem Pkw auf der B 5 aus Heide kommend in Richtung Hemme. Kurz vor der Überführung über den Buerweg überholte er trotz Gegenverkehrs mindestens fünf Fahrzeuge. Nur wenige Meter vor dem Wagen eines in gleiche Richtung fahrenden 32-jährigen Mannes aus dem Kreis Nordfriesland scherte er wieder auf die rechte Fahrspur ein. Der Geschädigte, der einen grauen Ford steuerte, wich nach rechts aus und prallte in die Leitplanke. Sein Fahrzeug drehte sich und kam nach einigen Metern zum Stehen. Zwischen den beiden Autos kam es zu keiner Berührung.

Nach dem Unfall hielten der unbekannte Fahrer und weitere Zeugen an. Der Mann stieg aus, entfernte sich jedoch anschließend vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Marke, Modell und Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs sind bislang nicht bekannt.

Nach Zeugenaussagen ist der Fahrer etwa 25 bis 30 Jahre alt, rund 180 Zentimeter groß und schlank. Er trug eine dunkle Jacke, einen weißen Pullover, Jeans und Redback-Schuhe. Zudem hat er kurze blonde Haare und einen auffälligen Leberfleck auf der rechten Wange.

Die Polizei in Wesselburen bittet um Hinweise zum flüchtigen Fahrer oder zu dessen Fahrzeug unter der Rufnummer 04833 448976 oder per E-Mail an Wesselburen.PSt@polizei.landsh.de.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

