PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251030.3 Itzehoe: Bargeld aus Gaststätte entwendet

Itzehoe (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag brach ein Unbekannter in eine Bar in Itzehoe ein und entwendete Bargeld aus der Kasse und mehreren Automaten. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Dienstag, 21:30 Uhr, bis Mittwoch, 13:30 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter über den Hintereingang in eine Bar in der Straße Große Paaschburg ein. Im Inneren öffnete er gewaltsam mehrere Behältnisse und Automaten und entnahm Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Anschließend verließ er die Örtlichkeit und flüchtete.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Große Paaschburg beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 04821 6020.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 11:20

    POL-IZ: 251030.2 Kuden: Trunkenheitsfahrt endet mit Blutprobe und Führerscheinentzug

    Kuden (ots) - In der Nacht zu Donnerstag kontrollierte die Polizei in Kuden einen Autofahrer, der mit mehr als 2,5 Promille unterwegs war. Ein Zeuge hatte zuvor auf den stark alkoholisierten Mann hingewiesen, der mit seinem Fahrzeug losgefahren war. Gegen 01:30 Uhr meldete ein Zeuge, dass ein offenbar alkoholisierter Mann in der Bahnhofstraße in Burg in einen Renault ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 08:15

    POL-IZ: 251030.1 Brunsbüttel: Anhänger von Parkplatz entwendet - Polizei bittet um Hinweise

    Brunsbüttel (ots) - Zwischen Mittwochabend, den 08.10.2025, und Montagabend, den 20.10.2025, entwendeten Unbekannte in Brunsbüttel einen abgestellten Anhänger. Die Polizei ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Hinweise. Der offene Kastenanhänger der Marke Koch mit Planenverdeck stand in der Röntgenstraße. Als der 62-jährige ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 14:22

    POL-IZ: 251029.4 Heide: Versuchter Einbruch in Lagerhalle - Täter fliehen ohne Beute

    Heide (ots) - In der Nacht zu Mittwoch versuchten Unbekannte, in eine Lagerhalle eines Gewerbebetriebs in Heide einzubrechen. Die Täter richteten erheblichen Sachschaden an, konnten aber nichts stehlen. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 23:20 Uhr und 00:16 Uhr drangen mehrere bislang unbekannte Täter in das Gebäude im Süderdamm ein. Sie beschädigten dabei Teile ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren