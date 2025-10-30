Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251030.3 Itzehoe: Bargeld aus Gaststätte entwendet

Itzehoe (ots)

Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag brach ein Unbekannter in eine Bar in Itzehoe ein und entwendete Bargeld aus der Kasse und mehreren Automaten. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Dienstag, 21:30 Uhr, bis Mittwoch, 13:30 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter über den Hintereingang in eine Bar in der Straße Große Paaschburg ein. Im Inneren öffnete er gewaltsam mehrere Behältnisse und Automaten und entnahm Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Anschließend verließ er die Örtlichkeit und flüchtete.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Große Paaschburg beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 04821 6020.

Björn Gustke

