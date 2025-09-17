Hauptzollamt Stralsund

HZA-HST: Zoll hat den Röntgenblick

Stralsunder Zoll findet 50.000 Stück Zigaretten dank Großröntgentechnik

Stralsund (ots)

Zehn Kartons mit insgesamt 50.000 Zigaretten, versteckt in einem polnischen LKW, fand der Stralsunder Zoll bei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle am vergangenen Mittwoch. Der LKW wurde auf der Bundesautobahn 24 in Fahrtrichtung Hamburg für eine Kontrolle selektiert. Da nicht bekannt war, welchen Inhalt der Seecontainer auf dem Auflieger des LKW hatte, wurde er zur Durchleuchtung mittels Großröntgentechnik ausgewählt. Bei der anschließenden Bildauswertung ergaben sich Unstimmigkeiten im Bereich der Fahrerkabine sowie in den äußeren Staukästen des Aufliegers, was die Zöllnerinnen und Zöllner zu einer manuellen Nachkontrolle veranlasste. Auf vorherige Befragung meldete der polnische Fahrer keine Waren an.

Oberhalb des Bettes in der Fahrerkabine fanden die Beamten schließlich sechs Kartons mit Zigaretten unterschiedlicher Marken mit polnischem Steuerzeichen. Zwei weitere Kartons befanden sich in einem Staukasten auf der Beifahrerseite. Den weiteren Unstimmigkeiten des Röntgenbildes nachgehend wurden schließlich noch zwei Kartons in den Staukästen des Aufliegers ausfindig gemacht.

Gegen den 30-jährigen Fahrer des LKW wurde ein Steuerstrafverfahren wegen Steuerhinterziehung nach § 370 Absatz 1 Nr. 2 der Abgabenordnung eingeleitet. Ein Steuerbescheid über mehr als 9.600,00 EUR wurde dem Beschuldigten ausgehändigt.

Die Pressesprecherin des Hauptzollamtes Stralsund, Sabine Mattil, erläutert: "Mithilfe der Großröntgentechnik - einem Einsatzmittel, welches es uns ermöglicht, auch große Lastkraftwagen vollständig zu durchleuchten - und natürlich dem Gespür der Kollegen ist es uns gelungen, hier einen Steuerschaden von nicht unerheblicher Höhe zu verhindern."

Die weiteren Ermittlungen hat das Zollfahndungsamt Hamburg mit Dienstsitz in Rostock übernommen. Das Ergebnis bleibt abzuwarten.

Zusatzinformation:

Ausführliche Informationen zu Reisefreimengen innerhalb und auch außerhalb der Europäischen Union finden Sie unter www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Stralsund, übermittelt durch news aktuell