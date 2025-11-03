PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251103.5 Brunsbüttel: Reifen auf Parkplatz zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Brunsbüttel (ots)

In der vergangenen Woche beschädigte ein Unbekannter auf einem Parkplatz in Brunsbüttel einen abgestellten Pkw. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte eine 35-jährige Frau ihren weißen Skoda Fabia am Montag, den 27. Oktober 2025, zwischen 08:00 Uhr und 14:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Gaußstraße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass beide Reifen auf der Fahrerseite zerstochen waren. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 04852 60240 oder per E-Mail an Brunsbuettel.PR@polizei.landsh.de.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 16:21

    POL-IZ: 251103.4 Brunsbüttel: Einbruch in Kleingartenparzelle

    Brunsbüttel (ots) - Zwischen dem 20. und dem 27.10.2025 brachen unbekannte Täter in eine Kleingartenparzelle in Brunsbüttel ein. Das Polizeirevier Brunsbüttel sucht nach Zeugen. Am Abend des 20.10.2025 verließ der Geschädigte das Grundstück des Kleingartenvereins. Als er am 27.10.2025 um 13:20 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass Unbekannte in das Haus der Parzelle eingebrochen waren. Nach ersten Ermittlungen ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 16:15

    POL-IZ: 251103.3 Glückstadt: Tötungsdelikt in Glückstadt

    Glückstadt (ots) - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Itzehoe und der Polizeidirektion Itzehoe Zwischen dem 13. und 14. Juli 2025 kam es in einer städtischen Unterkunft in der Stadtstraße in Glückstadt zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil eines 59-jährigen Bewohners. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Geschädigte am 13. Juli gegen 13:30 Uhr zuletzt Kontakt zu einem Bekannten. Am folgenden Tag, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren