Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251103.5 Brunsbüttel: Reifen auf Parkplatz zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Brunsbüttel (ots)

In der vergangenen Woche beschädigte ein Unbekannter auf einem Parkplatz in Brunsbüttel einen abgestellten Pkw. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte eine 35-jährige Frau ihren weißen Skoda Fabia am Montag, den 27. Oktober 2025, zwischen 08:00 Uhr und 14:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Gaußstraße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass beide Reifen auf der Fahrerseite zerstochen waren. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder den Täter geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 04852 60240 oder per E-Mail an Brunsbuettel.PR@polizei.landsh.de.

Björn Gustke

