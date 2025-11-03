POL-IZ: 251103.4 Brunsbüttel: Einbruch in Kleingartenparzelle
Brunsbüttel (ots)
Zwischen dem 20. und dem 27.10.2025 brachen unbekannte Täter in eine Kleingartenparzelle in Brunsbüttel ein. Das Polizeirevier Brunsbüttel sucht nach Zeugen.
Am Abend des 20.10.2025 verließ der Geschädigte das Grundstück des Kleingartenvereins. Als er am 27.10.2025 um 13:20 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass Unbekannte in das Haus der Parzelle eingebrochen waren. Nach ersten Ermittlungen erbeuteten die Täter kein Stehlgut. Hinweise auf den oder die unbekannten Täter liegen bislang nicht vor.
Das Polizeirevier Brunsbüttel ermittelt wegen eines versuchten Einbruchdiebstahls. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich unter 04852 60240 oder per E-Mail an brunsbuettel.pr@polizei.landsh.de zu melden.
Anna Rossol
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe
Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de
Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell