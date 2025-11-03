PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251103.4 Brunsbüttel: Einbruch in Kleingartenparzelle

Brunsbüttel (ots)

Zwischen dem 20. und dem 27.10.2025 brachen unbekannte Täter in eine Kleingartenparzelle in Brunsbüttel ein. Das Polizeirevier Brunsbüttel sucht nach Zeugen.

Am Abend des 20.10.2025 verließ der Geschädigte das Grundstück des Kleingartenvereins. Als er am 27.10.2025 um 13:20 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass Unbekannte in das Haus der Parzelle eingebrochen waren. Nach ersten Ermittlungen erbeuteten die Täter kein Stehlgut. Hinweise auf den oder die unbekannten Täter liegen bislang nicht vor.

Das Polizeirevier Brunsbüttel ermittelt wegen eines versuchten Einbruchdiebstahls. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich unter 04852 60240 oder per E-Mail an brunsbuettel.pr@polizei.landsh.de zu melden.

Anna Rossol

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

