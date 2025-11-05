Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251105.1 Marne: Fahrradkontrolle an der Grund- und Gemeinschaftsschule

Marne (ots)

Heute Morgen kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Marne auf dem Schulweg zur Grund- und Gemeinschaftsschule in der Wilhelmstraße und Hafenstraße Fahrräder von Schülerinnen und Schülern. Hintergrund der Maßnahme ist die beginnende dunkle Jahreszeit.

Zwischen 07:30 Uhr und 08:30 Uhr überprüften die Beamtinnen und Beamten insgesamt 45 Fahrräder. An zehn Rädern stellten sie Mängel fest. Die Verantwortlichen für diese Fahrräder müssen die festgestellten Mängel beheben und ihre Räder anschließend erneut bei der Polizei vorzeigen. Insgesamt zieht die Polizei ein positives Fazit: Der Großteil der Fahrräder befand sich in einem verkehrssicheren Zustand.

Die Polizei erinnert daran, in der dunklen Jahreszeit besonders auf eine funktionierende Beleuchtung und alle vorgeschriebenen Reflektoren zu achten. Sichtbarkeit ist entscheidend, um frühzeitig von anderen Verkehrsteilnehmenden erkannt zu werden. Eltern sollten regelmäßig gemeinsam mit ihren Kindern prüfen, ob die Lichter, Bremsen und Reflektoren ordnungsgemäß funktionieren. Auch reflektierende Kleidung oder Zubehör, wie Warnwesten oder reflektierende Rucksacküberzüge, erhöhen die Sicherheit deutlich.

Ein verkehrssicheres Fahrrad und gute Sichtbarkeit tragen maßgeblich dazu bei, dass der tägliche Schulweg sicher bleibt.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell