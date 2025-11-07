PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251107.1 Rethwisch: Unbekannter bricht in Wohnhaus ein - Kriminalpolizei ermittelt

Rethwisch (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag und dem späten Abend brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Rethwisch im Kreis Steinburg ein und durchsuchte mehrere Räume. Die Kriminalpolizei Itzehoe bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter am Donnerstag zwischen 15:30 Uhr und 22:10 Uhr in der Straße Maschweg gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Er näherte sich dem Grundstück aus bislang unbekannter Richtung und hebelte die Haustür auf. Anschließend durchsuchte er im Inneren mehrere Schränke und Räume, bevor er unerkannt die Flucht antrat. Welche Gegenstände der Täter entwendete, steht derzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Maschwegs beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04821 6020 bei der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe zu melden.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 14:47

    POL-IZ: 251106.2 Heide: Zeuge verhindert Weiterfahrt eines alkoholisierten Autofahrers

    Heide (ots) - Am Mittwochabend meldete ein Zeuge einen vermutlich unter Alkoholeinfluss stehenden Pkw-Fahrer in Heide. Dem Zeugen gelang es, den Mann an der Weiterfahrt zu hindern. Die Heider Polizei stellte bei dem Fahrzeugführer einen Atemalkoholwert von 1,06 Promille fest und beschlagnahmte den Führerschein. Gegen 21:00 Uhr teilte der Zeuge über Notruf mit, dass ...

    mehr
  • 06.11.2025 – 13:10

    POL-IZ: 251106.1 Brunsbüttel: Fahrraddiebstahl aus Garage - Zeugen gesucht

    Brunsbüttel (ots) - Am 29. Oktober 2025 entwendeten bislang unbekannte Täter ein Fahrrad aus einer offenstehenden Garage in Brunsbüttel. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zwischen etwa 06:30 Uhr und 18:00 Uhr am Mittwoch, den 29. Oktober 2025, entwendeten unbekannte Täter ein weißes Damenrad des Herstellers ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 15:27

    POL-IZ: 251105.1 Marne: Fahrradkontrolle an der Grund- und Gemeinschaftsschule

    Marne (ots) - Heute Morgen kontrollierten Polizeibeamte der Polizei Marne auf dem Schulweg zur Grund- und Gemeinschaftsschule in der Wilhelmstraße und Hafenstraße Fahrräder von Schülerinnen und Schülern. Hintergrund der Maßnahme ist die beginnende dunkle Jahreszeit. Zwischen 07:30 Uhr und 08:30 Uhr überprüften die Beamtinnen und Beamten insgesamt 45 Fahrräder. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren