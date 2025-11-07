Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251107.1 Rethwisch: Unbekannter bricht in Wohnhaus ein - Kriminalpolizei ermittelt

Rethwisch (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag und dem späten Abend brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Rethwisch im Kreis Steinburg ein und durchsuchte mehrere Räume. Die Kriminalpolizei Itzehoe bittet um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Täter am Donnerstag zwischen 15:30 Uhr und 22:10 Uhr in der Straße Maschweg gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Er näherte sich dem Grundstück aus bislang unbekannter Richtung und hebelte die Haustür auf. Anschließend durchsuchte er im Inneren mehrere Schränke und Räume, bevor er unerkannt die Flucht antrat. Welche Gegenstände der Täter entwendete, steht derzeit noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Itzehoe führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Maschwegs beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04821 6020 bei der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe zu melden.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell