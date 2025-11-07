POL-IZ: 251107.2 Schenefeld: Einbrecher hebelt Terrassentür auf und stiehlt Schmuck
Schenefeld (ots)
In Schenefeld (Kreis Steinburg) drang am Donnerstagnachmittag ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus ein und stahl Schmuck. Die Kriminalpolizei Itzehoe sucht Zeugen.
Zwischen 14:30 Uhr und 21:30 Uhr betrat der Einbrecher das Grundstück in der Ringstraße und begab sich zur linken Seite des Hauses. Dort hebelte er gewaltsam eine Terrassentür auf und gelangte in das Gebäude. Im Inneren durchsuchte der Täter mehrere Schränke und nahm Schmuck an sich. Anschließend verließ er das Haus und flüchtete unerkannt.
Die Kriminalpolizei Itzehoe hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Ringstraße. Hinweise nimmt die Bezirkskriminalinspektion Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 6020 entgegen.
