POL-IZ: 251110.2 Schafstedt: Alkoholisierter 20-Jähriger rast mit Auto über Koppel

Schafstedt (ots)

Am Sonntagabend führte ein alkoholisierter 20-Jähriger ein Auto auf einer Rinderkoppel, verursachte Sachschaden und entfernte sich. Die Polizei stellte den Tatverdächtigen und veranlasste eine Blutprobe.

Gegen 21:30 Uhr habe der offensichtlich alkoholisierte Heranwachsende den nicht zugelassenen Renault Twingo zuerst im öffentlichen Straßenverkehr geführt, bevor er durch den Zaun einer Koppel in der Straße Nordholz gerast sei. Dort habe er eine Tränke beschädigt und sei dann über ein frisch angelegtes Feld gefahren. Als das Auto dort stecken blieb, sei er geflüchtet.

Wenige Minuten später habe eine Zeugin den Tatverdächtigen auf dem angrenzenden Hof angetroffen und die Polizei informiert. Die Beamten brachten den jungen Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft zum Heider Polizeirevier, wo ein Arzt zwei Blutproben entnahm. Es besteht der Verdacht, dass er vor Fahrtantritt sowohl Alkohol als auch Marihuana konsumiert hat. Zudem stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige keinen Führerschein hat.

Die Beamten der Polizeistation Albersdorf ermitteln wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Führens eines Fahrzeugs ohne Haftpflichtversicherung und der Sachbeschädigung.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, gebeten sich bei der Polizeistation Albersdorf unter 04835 223190 oder per Mail an Albersdorf.PSt@polizei.landsh.de zu melden.

