POL-IZ: 251110.1 Friedrichskoog: Pkw überschlägt sich nach Ausweichmanöver

Friedrichskoog (ots)

In der Nacht zu Sonntag kam es auf der Landesstraße 144 bei Friedrichskoog zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Auto nach einem Ausweichmanöver überschlug. Die 41-jährige Fahrerin stand unter Alkoholeinfluss, blieb jedoch unverletzt.

Gegen 00:38 Uhr fuhr eine 41-jährige deutsche Frau aus dem Kreis Dithmarschen mit einem VW auf der Koogstraße von Friedrichskoog-Spitze in Richtung Marne. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte plötzlich ein kleines Tier die Fahrbahn. Die Fahrerin wich aus, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin und ihr 44-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Marne stellte bei der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab 1,27 Promille. Die Polizisten ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

