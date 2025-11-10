PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 251110.5 Kellinghusen: Sachbeschädigung an Bushaltestelle - Polizei bittet um Hinweise

Kellinghusen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben bislang unbekannte Täter das Wartehaus einer Bushaltestelle in Kellinghusen beschädigt und hierbei einen Sachschaden von circa 2.000 Euro verursacht.

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen 00:30 Uhr bis 09:30 Uhr alle vier Glasscheiben von einem Wartehaus einer Bushaltestelle in der Friedrichstraße mit einem spitzen Gegenstand zerbrochen und dadurch Sachschaden verursacht. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizeistation Kellinghusen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen in der Nähe vom Tatort beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 04822 20980 oder per E-Mail an Kellinghusen.PSt@polizei.landsh.de.

Marcel Vaupel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

