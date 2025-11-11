Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251111.3 St. Michaelisdonn: Zeugen gesucht nach Einbruch in Ferienhaus

St. Michaelisdonn (ots)

Zwischen dem 30. Oktober und dem 10. November 2025 brachen unbekannte Täter in St. Michaelisdonn in ein Ferienhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entfernten sich ohne Stehlgut. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Am gestrigen Abend um 17:15 Uhr bemerkte die Eigentümerin, dass unbekannte Täter die Terrassentür des Hauses in der Straße Unterm Kleve aufbrachen und in das Gebäudeinnere gelangen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter kein Stehlgut, verursachten jedoch einen Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Kriminalpolizei Heide hat die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die im Zeitraum vom 30.10.2025 bis zum 10.11.2025 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Unterm Kleve beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0481 940 zu melden.

Anna Rossol

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell