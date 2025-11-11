Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251111.4 Itzehoe: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Itzehoe (ots)

Am letzten Mittwoch, dem 05.11.2025, kam es in Itzehoe zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Was die unbekannten Täter erbeuten konnten, ist derzeit noch unklar. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter am späten Nachmittag bzw. in den frühen Abendstunden zwischen 16:45 Uhr und 20:30 Uhr gewaltsam über ein Schlafzimmerfenster in das Wohnhaus im Buchenweg. Danach durchsuchten die Täter das Schlafzimmer sowie angrenzende Räume und flüchteten anschließend mit bislang unbekanntem Stehlgut vom Tatort.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahl und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich vom Tatort beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 04821 6020.

Marcel Vaupel

