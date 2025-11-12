PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-IZ: 251112.2 Itzehoe: Einbrüche in zwei Wohnhäuser - Polizei erbittet um Hinweise

Itzehoe (ots)

Gestern kam es tagsüber in Itzehoe zu Einbrüchen in zwei Wohnhäuser. Hierbei verursachten die derzeit unbekannten Täter Sachschaden und erlangten Bargeld. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Ermittlungen ereignete sich die erste Tat in der Huuskoppel in Itzehoe. Hier näherten sich die Täter im Zeitraum von 13:45 Uhr bis 18:30 Uhr auf derzeit unbekannter Art und Weise dem Einfamilienhaus. Dort suchten sie gezielt den rückwärtigen Grundstücksbereich auf und gelangten gewaltsam in das Objekt. Im Gebäude zogen die Täter zunächst die Vorhänge im ersten Obergeschoss zu, ehe sie die Etage durchsuchten. Mit etwas Bargeld verließen sie das Objekt in unbekannte Richtung.

Bei einer zweiten Tat in der Friedrich-Ebert-Straße in Itzehoe gelangten die Täter zwischen 06:30 Uhr und 20:50 Uhr vermutlich über den Eckernweg an die betroffene Doppelhaushälfte. Dort hebelten sie ein Esszimmerfenster auf und gelangten so in das Gebäude. Nachdem die Täter das Gebäude vollständig durchsucht hatten, flüchteten sie vermutlich ohne Stehlgut in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls sowie versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich beider Tatorte beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 04821 6020.

Marcel Vaupel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

