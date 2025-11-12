Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251112.4 Brunsbüttel: Sachbeschädigung durch Eierwurf - Polizei erbittet um Hinweise

Averlak (ots)

Bereits am 02.10.2025 kam es gegen 22:25 Uhr in Averlak zu Eierwürfen auf ein Einfamilienhaus. Hierbei wurde die Holzfassade des Hauses in Mitleidenschaft gezogen und es entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Täter ist weiterhin unbekannt.

Nach derzeitigen Ermittlungen ereignete sich die Tat in der Straße Am Donndiek in Averlak. Der unbekannte Täter fuhr mit einem schwarzen Kleinwagen vor das Haus, stieg aus dem Fahrzeug aus und warf insgesamt dreimal mit rohen Eiern auf die Holzfassade des Wohnhauses. Anschließend fuhr er in unbekannte Richtung davon.

Weitere Vorfälle dieser Art sollen sich an derselben Anschrift bereits in der Nacht vom 24.08.2025 bis 25.08.2025 sowie vom 27.09.2025 bis 28.09.2025 ereignet haben.

Die Holzfassade war ursprünglich mit einer speziellen Farbe gestrichen und wurde durch die Eierwürfe in Mitleidenschaft gezogen. Nun muss sie kostenintensiv aufbereitet werden, sodass ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich entstand.

Das Polizeirevier Brunsbüttel ermittelt nun in insgesamt drei Fällen von Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder die Tat beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 60240 oder per E-Mail unter Brunsbuettel.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Marcel Vaupel

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell