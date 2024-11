POL Schwaben Nord: Unfallflucht auf der B17 - Zeugen gesucht

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Freitag (22.11.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Curt-Frenzel-Straße. In der Zeit von 07.30 Uhr bis 16.00 Uhr parkte eine 21-Jährige ihren weißen auf einem Firmengelände in der Curt-Frenzel-Straße. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie einen Schaden an der Beifahrertüre fest. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Polizei ermittelt ...

