Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht auf der Landessstraße 120 zwischen Drangstedt und Bederkesa - unbekannter Fahrer eines Sattelzuges gesucht ++++ Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Montag (14.07.2025) wurde der Polizei gegen 11:30 Uhr ein Unfall auf der L120 zwischen den Ortschaften Drangstedt und Bad Bederkesa gemeldet. Demnach kam ein Sattelzug, welcher die Landesstraße in Richtung Bad Bederkesa befuhr, nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte hierbei etwa fünf Leitpfosten. Beim Zurücklenken auf die Fahrbahn geriert der Sattelzug in den Gegenverkehr, sodass ein entgegenkommender 32-jähriger aus Hemmoor mit seinem Pkw VW fast bis zum Stillstand abbremsen musste, um nicht mit dem Sattelzug zu kollidieren. Ein dahinter fahrender 65-jähriger Geestländer erkannte dies zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig mit seinem Renault bremsen. Er touchierte den VW, sodass an beiden Pkw insgesamt ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich entstand. Der Fahrer des Sattelzuges (weiße Sattelzugmaschine, Auflieger mit hellgrauer Plane) setzte seine Fahrt in Richtung Bad Bederkesa fort und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Geestland bittet daher Zeugen, die Angaben zum Sattelzug und dem Fahrzeugführer geben können, sich unter Telefon 04743 9280 zu melden.

++++

Bremerhaven/BAB27. Am 15.07.2025 kontrollierten Kräfte des Polizeikommissariats Geestland um 04:45 Uhr einen Pkw der Marke Ford, welcher die Autobahn in Fahrtrichtung Walsrode befahren hatte. Bei der Kontrolle des 35-jährigen aus Schwanewede stellte sich heraus, dass dieser nicht im besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel zunächst sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell