POL-CUX: Vermisster Senior aus Loxstedt-Donnern wohlbehalten aufgefunden - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Cuxhaven (ots) - Loxstedt. Gestern Nacht (13.07.2025) kam es gegen 23:00 Uhr zu einem erneuten Einbruch in die Räumlichkeiten bei Karls-Erlebnisdorf in Loxstedt. Die Täter verschafften sich hierbei gewaltsam Zugang zum Gebäude und versuchten den Tresor zu entwenden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte flüchteten die Täter vom Tatort. In einem angrenzenden ...

