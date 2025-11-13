PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251113.2 Heide: Unbefugte Autofahrt eines Jugendlichen endet nach Kollision mit Streifenwagen

Heide (ots)

Gestern Abend entwendete ein Jugendlicher in Heide den Autoschlüssel eines Angehörigen und holte später das dazugehörige Fahrzeug vom Grundstück. Eine Streifenwagenbesatzung stoppte ihn schließlich auf der Bundesstraße 5, nachdem er dort mit dem Dienstwagen kollidiert war.

Gegen 19:30 Uhr nahm ein 16-jähriger Jugendlicher in der Österstraße den Schlüssel eines Ford heimlich an sich. Danach ging er zunächst weg und hielt sich vermutlich längere Zeit in der Stadt auf. Erst gegen 21:30 Uhr kehrte er zum Grundstück zurück und fuhr mit dem Ford davon. Streifenwagenbesatzungen suchten bereits nach dem Auto, trafen den Jugendlichen in der Innenstadt jedoch nicht an.

Im Verlauf der Fahndung bemerkten Beamte des Polizeireviers Heide den Ford um 21:37 Uhr auf der Eiderbrücke der B 5 in Fahrtrichtung Norden. Der Jugendliche reagierte nicht auf Anhaltezeichen. Er versuchte stattdessen, den Streifenwagen zu überholen, und kollidierte dabei mit dem Dienstfahrzeug. An beiden Autos entstand Sachschaden im voraussichtlich fünfstelligen Bereich. Alle Beteiligten blieben unverletzt.

Die Beamten nahmen den Jugendlichen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen gaben sie ihn in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten, da keine Haftgründe vorlagen. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs, eines Diebstahls innerhalb der Familie und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Björn Gustke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe

