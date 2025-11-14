Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251114.1 Itzehoe: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Einbruch in ein Einfamilienhaus

Itzehoe (ots)

Gestern kam es tagsüber zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus in Itzehoe. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Tat ereignete sich zwischen 11:00 Uhr - 22:00 Uhr in der Huuskoppel in Itzehoe. Der oder die Täter näherten sich dem Gebäude und begaben sich zum Schlafzimmerfenster, das leicht geöffnet war. Sie stiegen durch das Fenster ein und gelangten in das Schlafzimmer des Einfamilienhauses, das sie im Anschluss durchsuchten. Da die Schlafzimmertür jedoch verschlossen war, konnten die Täter nicht weiter in das Haus eindringen und verließen es ohne Stehlgut in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatorts beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 04821 6020.

Marcel Vaupel

