Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Mehrere Menschenrettungen am Morgen für die Feuerwehr - Mehrere parallele Einsätze fordern Feuerwehr Herdecke am Morgen

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke war am Mittwochmorgen mehrfach im Einsatz und gleich in mehreren Fällen stark gefordert.

Bereits um 8:34 Uhr wurde die Feuerwehr zur Unterstützung des Rettungsdienstes bei einer Reanimation im Ortsteil Semberg alarmiert. Vor Ort unterstützten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst bei den medizinischen Maßnahmen und leisteten Tragehilfe.

Noch während dieses Einsatzes folgte um 8:50 Uhr die nächste Alarmierung: Auf einer Baustelle an der Goethestraße war ein Handwerker auf einem Baugerüst im 2. Obergeschoss bewusstlos zusammengebrochen. Ursache war offenbar ein internistischer Notfall. Die Feuerwehr wurde zu einer Höhenrettung alarmiert. Auch die Dortmunder Höhenretter wurden vorsorglich alarmiert. Der Patient wurde zunächst auf dem Gerüst medizinisch stabilisiert und anschließend mit der Drehleiter und einem Schleifkorbtrage-System schonend zu Boden gebracht. Anschließend erfolgte die weitere Versorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt.

Da in diesem Bereich Asphaltierungsarbeiten stattfanden, mussten die Einsatzfahrzeuge zur Menschenrettung in den Arbeitsbereich einfahren. Dabei kam es zu erheblichen Verschmutzungen an mehreren Einsatzfahrzeugen, die jedoch nach Abschluss des Einsatzes weiterhin einsatzbereit blieben.

Nur wenige Minuten später, um 9:05 Uhr, erfolgte die dritte Alarmierung: Eine weitere bewusstlose Person im Ortsteil Schraberg wurde gemeldet. Das HLF, das sich gerade auf der Rückfahrt von der ersten Einsatzstelle befand, konnte bereits nach wenigen Minuten eintreffen und die 49-jährige Patientin bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgen.

Bildquelle Feuerwehr Herdecke. Die Bilder dürfen nur in Zusammenhang mit dem Einsatz verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell