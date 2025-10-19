Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr am Wochenende

Herdecke (ots)

Am Wochenende war die Feuerwehr überwiegend bei medizinischen Notfällen zur Unterstützung gefragt.

Bereits am Freitagmorgen um 1:06 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Straße Am Berge aus. Dort kam es zu einem medizinischen Notfall. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst beim Transport des Patienten zum Rettungswagen.

Gegen 13:48 Uhr wurde ein weiterer Einsatz in der Wittbräucker Straße gemeldet. In einer Unterkunft für minderjährige Flüchtlinge hatte angebranntes Essen in einer Mikrowelle die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst. Ein Löschzug rückte aus. Vor Ort stellten die Kräfte eine leichte Verrauchung fest, ein offenes Feuer lag nicht vor. Die betroffenen Räume wurden kontrolliert und belüftet, anschließend konnte die Anlage zurückgestellt werden.

Am Samstagmorgen gegen 08:40 Uhr erfolgte eine Alarmierung in die Straße Zum Nordhang zu einer hilflosen Person hinter verschlossener Tür. Noch vor dem Ausrücken kam die Rückmeldung, dass die Person selbstständig öffnen konnte. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich.

Ein weiterer Einsatz folgte um 14:35 Uhr in der Straße Auf den Brennen. Erneut war eine Person hinter verschlossener Tür gemeldet. Über eine vierteilige Steckleiter verschafften sich die Einsatzkräfte Zugang zur Wohnung und übergaben den Patienten anschließend an den Rettungsdienst.

Auch am Sonntagmorgen um 04:54 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Türöffnung in der Eichendorffstraße alarmiert. Dort öffneten die Einsatzkräfte mit Spezialwerkzeug die Wohnungstür, übergaben die Patientin an den Rettungsdienst und unterstützten beim Transport zum Rettungswagen.

Um 11:02 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Neue Bachstraße aus. Dort musste eine gestürzte Patientin aus dem 6. Obergeschoss gerettet werden. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der schonenden Rettung und dem anschließenden Transport zum bereitstehenden Rettungswagen.

