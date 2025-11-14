Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251114.5 Heide: Mehrere Einbrüche in Bäckereifilialen - Polizei bittet um Hinweise

Heide (ots)

In der letzten Nacht kam es in Heide zu mehreren Einbrüchen in Bäckereifilialen. Der Täter konnte dabei Stehlgut im vierstelligen Bereich erbeuten. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise.

Laut bisherigem Kenntnisstand ereignete sich die erste Tat zwischen 00:00 und 00:10 Uhr in einer Bäckereifiliale in der Feldstraße. Der unbekannte Täter brach in das Geschäft ein und entwendete einen Zigarettenautomaten sowie Bargeld. Danach verließ er das Geschäft.

Bei einer zweiten Tat in der Esmarchstraße, zwischen 00:55 und 01:05 Uhr, gelangte der Täter ebenfalls in das Geschäft und entwendete Bargeld. Auch hier flüchtete er nach der Tat aus der Filiale.

Nach der zweiten Tat suchte der Täter gegen 02:45 Uhr eine weitere Bäckerei in der Hamburger Straße auf. Nachdem er eine Kamera im Gebäude bemerkt hatte, flüchtete er sofort.

Derzeit sucht die Kriminalpolizei Heide nach einem männlichen Tatverdächtigen, der zur Tatzeit eine helle Hose und eine Brille trug.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verdächtigen geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heide unter der Telefonnummer 0481 940 zu melden.

Marcel Vaupel

