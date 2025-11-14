PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251114.5 Heide: Mehrere Einbrüche in Bäckereifilialen - Polizei bittet um Hinweise

Heide (ots)

In der letzten Nacht kam es in Heide zu mehreren Einbrüchen in Bäckereifilialen. Der Täter konnte dabei Stehlgut im vierstelligen Bereich erbeuten. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise.

Laut bisherigem Kenntnisstand ereignete sich die erste Tat zwischen 00:00 und 00:10 Uhr in einer Bäckereifiliale in der Feldstraße. Der unbekannte Täter brach in das Geschäft ein und entwendete einen Zigarettenautomaten sowie Bargeld. Danach verließ er das Geschäft.

Bei einer zweiten Tat in der Esmarchstraße, zwischen 00:55 und 01:05 Uhr, gelangte der Täter ebenfalls in das Geschäft und entwendete Bargeld. Auch hier flüchtete er nach der Tat aus der Filiale.

Nach der zweiten Tat suchte der Täter gegen 02:45 Uhr eine weitere Bäckerei in der Hamburger Straße auf. Nachdem er eine Kamera im Gebäude bemerkt hatte, flüchtete er sofort.

Derzeit sucht die Kriminalpolizei Heide nach einem männlichen Tatverdächtigen, der zur Tatzeit eine helle Hose und eine Brille trug.

Zeugen, die Hinweise zu dem Verdächtigen geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heide unter der Telefonnummer 0481 940 zu melden.

Marcel Vaupel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Itzehoe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Itzehoe
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 12:47

    POL-IZ: 251114.4 Hemmingstedt: Betrugsmasche "Schockanruf" vereitelt

    Hemmingstedt (ots) - Am gestrigen Abend versuchten unbekannte Täter eine 83-Jährige aus Hemmingstedt mit einer gängigen Betrugsmasche per Telefon dazu zu bringen, eine hohe Geldsumme an sie herauszugeben. Die Seniorin verständigte sofort die Polizei, noch bevor es zu einem Schaden kam. Gegen 19:10 Uhr ging ein anonymer Anruf bei der Frau ein. Am Telefon gaben sich ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 12:11

    POL-IZ: 251114.3 Büsum: Alkoholisierter Jugendlicher bricht in Tankstelle ein

    Büsum (ots) - In der Nacht zu Freitag brach ein alkoholisierter 15-Jähriger in eine Tankstelle in Büsum ein und entwendete Waren in einem geringen dreistelligen Wert. Polizeikräfte stellten den Jugendlichen bei seiner Flucht. Gegen 01:50 Uhr bemerkten Polizeibeamte eine eingeschlagene Glasscheibe an der Eingangstür einer Tankstelle in der Heider Straße. Bei der ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 10:24

    POL-IZ: 251114.2 Itzehoe: Räuberischer Diebstahl aus Kiosk - Hinweise erbeten

    Itzehoe (ots) - Am gestrigen Abend kam es in Itzehoe zu einem räuberischen Diebstahl in einem Kiosk. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat in der Kirchenstraße in Itzehoe. Hierbei betrat der männliche Täter den Kiosk gegen 20:45 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren