Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 251118.1 Itzehoe: Streit zweier Gruppen eskaliert

Itzehoe (ots)

Gestern Abend kam es in Itzehoe zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bei der ein 18-Jähriger schwere Verletzungen erlitt. Drei Tatverdächtige attackierten den jungen Mann in der Fußgängerzone und flüchteten anschließend. Einsatzkräfte nahmen zwei von ihnen noch am Abend vorläufig fest.

Um 19:24 Uhr gerieten in der Feldschmiede auf Höhe der Hausnummer 72 mehrere Personen in Streit. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen drei Beschuldigte auf einen 18-jährigen Syrer aus Itzehoe ein. Ein 23-jähriger Iraker aus Kellinghusen setzte zudem ein Messer ein und stach dem Geschädigten in den Rücken. Die Gruppe entfernte sich danach vom Tatort.

Streifenwagen aus Itzehoe, Schenefeld und Kellinghusen fahndeten nach den Tatverdächtigen und nahmen den 23-Jährigen sowie einen 26-jährigen Syrer aus Hoyerswerda vorläufig fest. Ein dritter Beteiligter ist weiterhin flüchtig. Die Ermittler gehen davon aus, dass der 23-Jährige unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Arzt entnahm auf dem Polizeirevier Itzehoe eine Blutprobe.

Der Geschädigte erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Nach Einschätzung der behandelnden Ärzte bestand jedoch keine Lebensgefahr. Die Beamten entließen die beiden Beschuldigten nach Abschluss der Maßnahmen mangels Haftgründen. Gegen sie läuft nun ein Strafverfahren wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Große Paaschburg 66
25524 Itzehoe

Telefon:
+49 (0) 4821 602 2010
+49 (0) 4821 602 2011
E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

