Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße/ Minderjähriger Autofahrer hat keine Lust auf Kontrolle

Coesfeld (ots)

Ob der Unwille sich kontrollieren zu lassen, am Alter und der fehlenden Fahrerlaubnis lag? Zeugen meldeten am Samstag (15.11.25) ein Auto, das gegen 22.45 Uhr über einen Parkplatz am Kino driften würde. Als die Polizisten eintrafen, flüchtete der bis dahin unbekannte Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit. Dabei schaltete dieser die Beleuchtung aus und fuhr über eine rote Ampel. Kurz darauf entdeckte eine Streifenwagenbesatzung das mit Jugendlichen vollbesetzte Auto in einem Wohngebiet. Der 16-jährige Fahrer aus Senden gab an, dass er das Auto seiner Mutter genommen habe. Ein Drogen- und Alkoholtest verlief negativ. Die Erziehungsberechtigen holten die Jugendlichen ab. Gegen den Sendener leiteten die Polizisten ein Strafverfahren ein.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

