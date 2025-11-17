Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, An der Schluse/ Zeugen nach Hundebiss gesucht

Coesfeld (ots)

Ein angeleinter Hund hat einer 17-jährigen Havixbeckerin am Samstag (15.11.25) in das linke Bein gebissen. Passiert ist das gegen 14.05 Uhr an der Straße An der Schluse. Es handelt sich bei dem Hund um einen schwarz-weißen Münsterländer. Die Jugendliche suchte eigenständig einen Arzt auf.

Die Halterin wird wie folgt beschrieben:

-weiblich -50-60 Jahre alt -circa 1,70 Meter -rote Regenjacke

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

