Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Nelly-Sachs-Straße/ Silbergrauer Mercedes Viano gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben von einem Parkplatz an der Nelly-Sachs-Straße einen silbergrauen Mercedes Viano gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 19.15 Uhr am Freitag (14.11.25) und 8 Uhr am Sonntag (16.11.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

