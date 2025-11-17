PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Viktorstraße/ Schwarzer VW Golf beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag (14.11.25) einen schwarzen VW Golf beschädigt. Zwischen 12 Uhr und 18 Uhr stand dieser auf einem Parkplatz. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 08:33

    POL-COE: Dülmen, Goetheweg/ Einbruch

    Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Samstag (15.11.25) in ein Haus am Goetheweg eingebrochen. Zwischen 9 Uhr und 20.45 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Balkontür. Angaben über mögliche Beute liegen noch nicht vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 08:28

    POL-COE: Dülmen, Buldern, Nottulner Straße/ Zigarettenautomat gesprengt

    Coesfeld (ots) - In der Nacht auf Montag (17.11.25) haben Unbekannte in Buldern einen Zigarettenautomat gesprengt. Gegen 1.10 Uhr geschah das an der Nottulner Straße. Zeugen sahen drei dunkel gekleidete Personen, von der eine als klein und dick beschrieben wird. Kurz darauf fuhr ein Auto mit quietschenden Reifen weg. Die Täter erbeuteten Zigaretten. Die Polizei in ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 08:15

    POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Einbruch in Baufachhandel

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben eine Scheibe eines Baufachhandels an der Dülmener Straße eingeschlagen, um ins Innere zu gelangen. Passiert ist das gegen 3.45 Uhr am Samstag (15.11.25). Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren