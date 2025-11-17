POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Einbruch in Baufachhandel
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben eine Scheibe eines Baufachhandels an der Dülmener Straße eingeschlagen, um ins Innere zu gelangen. Passiert ist das gegen 3.45 Uhr am Samstag (15.11.25). Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
