PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Einbruch in Baufachhandel

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben eine Scheibe eines Baufachhandels an der Dülmener Straße eingeschlagen, um ins Innere zu gelangen. Passiert ist das gegen 3.45 Uhr am Samstag (15.11.25). Angaben über mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 14:18

    POL-COE: Senden, Walskamp/ Jeep Grand Cherokee gestohlen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Walskamp einen Jeep Grand Cherokee gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 21.30 Uhr am Donnerstag (13.11.25) und 6 Uhr am Freitag (14.11.25). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 14:14

    POL-COE: Nordkirchen, L810/ Verkehrsunfall im Kreisverkehr

    Coesfeld (ots) - Zwei Autos sind am Freitag (14.11.25) in einem Kreisverkehr an der L810 zusammengestoßen. Gegen 7.15 Uhr fuhr ein 26-jähriger Autofahrer aus Lüdinghausen in den Kreisverkehr ein. Auch eine 43-jährige Autofahrerin aus Ahlen befuhr diesen. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam es innerhalb des Kreisverkehrs zur Kollision. Die verletzte Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 11:32

    POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Ascheberger Straße / Tageswohnungseinbruch

    Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am 13.11.2025, in der Zeit von 14.45 Uhr bis 20.20 Uhr, in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Ascheberger Straße in Senden ein. Zuvor schlugen sie ein Fenster ein und gelangten so ins Innere des Hauses. Hier durchsuchten sie augenscheinlich das Obergeschoss. Zum Diebesgut konnte noch nichts gesagt werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren